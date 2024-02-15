İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Arnavutköy'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Arnavutköy'de Ziyaretlerde Bulundu

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Arnavutköy\'de Ziyaretlerde Bulundu

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Arnavutköy'de seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, yeni bir soluk olacaklarını ve kronikleşmiş problemleri çözeceklerini belirtti. Ayrıca, AK Parti İBB Başkan adayının vaatlerinin gerçeklikten uzak olduğunu dile getirdi.

15.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:03
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Arnavutköy'de ziyaretlerde bulundu.

Partisinin Arnavutköy ilçe başkanlığında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul il teşkilatının ısrarı üzerine göreve talip olduğunu belirtti.

Türkiye'de iktidar ve ana muhalefet dışında üçüncü bir yol açmayı amaçladıklarını kaydeden Kavuncu, "İYİ Parti olarak ayrı adaylarla çıkmamızdan fayda sağlayacak olan tek yer var; o da seçmen, millettir. Biz yeni alternatif yaklaşımlar getireceğiz. İki kutup arasına sıkışmış Türkiye'de yeni bir soluk olacak." dedi.

Kavuncu, Türkiye'deki kronikleşmiş problemlerden ana muhalefet partisinin de sorumlu olduğunu, muhalefet-iktidar arasına sıkışmış Türkiye'de birçok kronik problemin çözülemediğini, sadece belediye olarak kent problemlerinin çözülemeyeceğini ve birçok paydaşla beraber oturup konuşmak gerektiğini anlattı.

Buğra Kavuncu ve beraberindeki partililer daha sonra Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında, AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'un, 5 yılda 650 bin konutu dönüştürme vaadinin gerçeklikten uzak olduğunu öne süren Kavuncu, 18 Şubat Pazar günü İstanbul'a yönelik projelerini ve adaylarını açıklayacakları dile getirdi.

Kavuncu, Arnavutköy Atıcılar ve Amatör Balıkçılar ile Arnavutköy Rumeli ve Balkan Türkleri derneklerini de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Arnavutköy'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Arnavutköy'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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