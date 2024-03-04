İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İSO ve İSTESOB'u ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İSO ve İSTESOB'u ziyaret etti

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İSO ve İSTESOB\'u ziyaret etti

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odasını (İSTESOB) ziyaret etti. Kavuncu, seçilmesi halinde İBB Başkanlığı döneminde sanayi ve sanayiciyle ilgili projelerini anlattı. Ayrıca, İSTESOB ziyaretinde sanayicinin ara eleman bulma sorununa dikkat çekti.

04.03.2024 15:36
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odasını (İSTESOB) ziyaret etti.

Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında önce Beyoğlu'ndaki İSO'ya ziyarette bulundu. Burada İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile görüşen Kavuncu, sonrasında açıklama yaptı.

Ziyaretinde, seçilmesi halinde İBB Başkanlığı döneminde, sanayi ve sanayiciyle ilgili neler yapacaklarına dair projelerini anlattıklarını belirten Kavuncu, Bahçıvan'ın öneri ve tavsiyelerini dinlediğini anlattı.

Kavuncu, sanayi ile alakalı birçok konuda iyileştirme yapılması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Lojistik dediğiniz zaman sanayiyi ilgilendirir. Deprem ve depreme karşı önlem dediğiniz zaman sanayiyi ilgilendiriyor ki İstanbul için çok önemli. Türkiye sanayisinin, toplanan verginin, istihdamın büyük bir kısmı İstanbul'da. Onun için olası bir depremde bu deprem riskinin bertaraf edilmesinin sadece can kaybını azaltmak veya can kaybının olmamasını sağlamak için değil, ekonomiyi ayakta tutmak için de önemli olduğunu gördük. Bu konuda sigorta yaptırmanın ne kadar önemli olduğu üzerinde durduk."

İSTESOB ziyareti

Kavuncu, Sarıyer'deki İSTESOB'u da ziyaret etti. Burada İSTESOB Başkanı Mustafa Keskin'le görüşen Kavuncu, yaptığı konuşmada sanayicinin çalıştıracak ara eleman bulamadığını söyledi.

İstanbul'da barınma, trafik, sosyal belediyecilik ve göç problemi olduğunu vurgulayan Kavuncu, barınmanın imar problemini, ulaşımın da trafik, otopark ve toplu taşımayı kapsadığını dile getirdi.

Farklı kesimlerle diyalog kurabilmenin önemine dikkati çeken Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Suriye'de şehit verdik. Gencecik fidanlarımız hayatlarını kaybetti. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanını aradı, Milli Savunma Bakanını aradı, bilgi almak için. Sonuçta bir muhalefet partisinin genel başkanı. Ortak bir acımız olmuş. Cumhurbaşkanını arayıp, 'Suriye'de ne oldu, bu askerlerimiz niye şehit oldu, bize detaylı bilgi verir misiniz?' diye soru sordu. Muhalefetin bir kısmı, muhalif medya dünyayı zindan etti. 'Vay efendim siz nasıl böyle bir diyaloğa girersiniz? 'Ne oldu İYİ Parti iktidarın kayığına mı biniyor?'. 'Cumhur İttifakı'nın bir parçası mı oluyor?'. Öyle bir hale getirmişler ki Türkiye'yi, evlatlarımızın acısını çektiğimiz bir dönemde devletin yetkilisi olan birileriyle bir diyalog kurduğunuzda hemen eleştiriler başlıyor. Biz o değiliz. Biz yeni bir alternatifiz."

Programa, sanayiciler de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İSO ve İSTESOB'u ziyaret etti - Son Dakika

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