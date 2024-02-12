İYİ Parti, Mülakatsız 100 Bin Atamanın Adalet İçin Bir İhtiyaç Olduğunu Belirtti

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CHP\'nin kalesini emanet ettiği isim, işçileri böyle tehdit etti

İYİ Parti, "Mülakat cambazlığıyla emekleri ve umutları çalan adaletsiz bir düzen... Adalet için mülakatsız 100 bin atama bir ihtiyaç ve zorunluluktur. İYİ Parti olarak biz; Tüm öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz!" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti, öğretmenlere mülakatsız 100 bin atamanın bir zorunluluk olduğunu belirterek resmi X hesabından atanamayan öğretmenler için hazırlanmış videoyu paylatı. Yapılan paylaşım şöyle:

"Mülakat cambazlığıyla emekleri ve umutları çalan adaletsiz bir düzen... Adalet için mülakatsız 100 bin atama bir ihtiyaç ve zorunluluktur. İYİ Parti olarak biz; Tüm öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz!"