İYİ Parti, Mülakatsız 100 Bin Atamanın Adalet İçin Bir İhtiyaç Olduğunu Belirtti - Son Dakika
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İYİ Parti, Mülakatsız 100 Bin Atamanın Adalet İçin Bir İhtiyaç Olduğunu Belirtti

İYİ Parti, öğretmenlere mülakatsız 100 bin atamanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, adaletsiz bir düzenin emekleri ve umutları çaldığını açıkladı. İYİ Parti, atanamayan öğretmenler için hazırlanan videoyu paylaşarak tüm öğretmenlerin yanında olacaklarını vurguladı.

12.02.2024 15:48
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İYİ Parti, "Mülakat cambazlığıyla emekleri ve umutları çalan adaletsiz bir düzen... Adalet için mülakatsız 100 bin atama bir ihtiyaç ve zorunluluktur. İYİ Parti olarak biz; Tüm öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz!" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti, öğretmenlere mülakatsız 100 bin atamanın bir zorunluluk olduğunu belirterek resmi X hesabından atanamayan öğretmenler için hazırlanmış videoyu paylatı. Yapılan paylaşım şöyle:

"Mülakat cambazlığıyla emekleri ve umutları çalan adaletsiz bir düzen... Adalet için mülakatsız 100 bin atama bir ihtiyaç ve zorunluluktur. İYİ Parti olarak biz; Tüm öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz!"

İYİ Parti, Mülakatsız 100 Bin Atamanın Adalet İçin Bir İhtiyaç Olduğunu Belirtti
Kaynak: ANKA

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