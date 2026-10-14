İYİ Partili Türkoğlu, Halk TV kayyımını \'ülke tarihine kara leke\' olarak niteledi

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Anayasal hakları ve halkın haber alma özgürlüğünü yok sayan istibdat döneminden beter böyle bir karar kabul edilemez. Bu, ülke tarihine düşen kara bir lekedir. Basını susturarak hakikati susturamazsınız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Halk TV yayınlarının şafak baskınıyla durdurulması ve aynı anda kayyum atanması yalnızca bir televizyon kanalına yönelik işlem olarak görülemez. Bu tablo basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı açısından son derece ciddi bir müdahaledir, gasptır. İsteniyor ki bu ülkede gerçekler konuşulmasın, gazeteciler haber yapamasın, halk olup bitenlerden haberdar olmasın. Oysa basın özgürlüğü iktidarların lütfu değil, demokrasinin vazgeçilmez güvencesidir. Gazetecilerin bilgi verme, halkın da doğru bilgiye ulaşma hakkı hiçbir siyasi hesap uğruna ortadan kaldırılamaz. Unutulmasın, susturulan yalnızca bir televizyon kanalı değil, toplumun haber alma hakkıdır.

"BU ÜLKE TARİHİNE KARA BİR LEKEDİR"

Demokrasi, iktidarın hoşuna gidenlerin konuşulabildiği değil, herkesin özgürce konuşabildiği bir rejimdir. Anayasal hakları ve halkın haber alma özgürlüğünü yok sayan istibdat döneminden beter böyle bir karar kabul edilemez. Bu, ülke tarihine düşen kara bir lekedir. Basını susturarak hakikati susturamazsınız. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demeye devam edeceğiz. Hey gidi AKP, bir zamanlar 3Y deyip yasakları da ve bunlarla mücadeleyi de propaganda yapan sizler, şimdi yasakların şahı oldunuz, kralı oldunuz.