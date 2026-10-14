İYİ Partili Türkoğlu, Halk TV kayyımını 'ülke tarihine kara leke' olarak niteledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Partili Türkoğlu, Halk TV kayyımını 'ülke tarihine kara leke' olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Partili Türkoğlu, Halk TV kayyımını \'ülke tarihine kara leke\' olarak niteledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasının basın özgürlüğü ve haber alma hakkına ciddi müdahale olduğunu belirtti. Türkoğlu, kararın istibdat döneminden beter olduğunu ve ülke tarihine kara bir leke olarak düştüğünü söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Anayasal hakları ve halkın haber alma özgürlüğünü yok sayan istibdat döneminden beter böyle bir karar kabul edilemez. Bu, ülke tarihine düşen kara bir lekedir. Basını susturarak hakikati susturamazsınız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Halk TV yayınlarının şafak baskınıyla durdurulması ve aynı anda kayyum atanması yalnızca bir televizyon kanalına yönelik işlem olarak görülemez. Bu tablo basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı açısından son derece ciddi bir müdahaledir, gasptır. İsteniyor ki bu ülkede gerçekler konuşulmasın, gazeteciler haber yapamasın, halk olup bitenlerden haberdar olmasın. Oysa basın özgürlüğü iktidarların lütfu değil, demokrasinin vazgeçilmez güvencesidir. Gazetecilerin bilgi verme, halkın da doğru bilgiye ulaşma hakkı hiçbir siyasi hesap uğruna ortadan kaldırılamaz. Unutulmasın, susturulan yalnızca bir televizyon kanalı değil, toplumun haber alma hakkıdır.

"BU ÜLKE TARİHİNE KARA BİR LEKEDİR"

Demokrasi, iktidarın hoşuna gidenlerin konuşulabildiği değil, herkesin özgürce konuşabildiği bir rejimdir. Anayasal hakları ve halkın haber alma özgürlüğünü yok sayan istibdat döneminden beter böyle bir karar kabul edilemez. Bu, ülke tarihine düşen kara bir lekedir. Basını susturarak hakikati susturamazsınız. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demeye devam edeceğiz. Hey gidi AKP, bir zamanlar 3Y deyip yasakları da ve bunlarla mücadeleyi de propaganda yapan sizler, şimdi yasakların şahı oldunuz, kralı oldunuz.

Kaynak: ANKA
Selçuk TürkoğluCem KarakeçiliİYİ PartiPolitikaKayyumGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem Artık zorunlu olacak Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak
Elektrikli araç alarmı Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
10:36
İstanbul’u sağanak vurdu Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
10:35
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
10:29
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
09:58
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 11:08:11. #.0.3#
SON DAKİKA: İYİ Partili Türkoğlu, Halk TV kayyımını 'ülke tarihine kara leke' olarak niteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei