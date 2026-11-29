Rapçi Lvbel C5, yeni yayımladığı "OHAOHAOHA" adlı şarkısında kullandığı ifadeyle tartışmaların odağına yerleşti. Şarkıda geçen "Uçuyorum sanki Cengiz Topel" sözleri, büyük tartışmaya neden oldu.

Kıbrıs'a yönelik hava harekâtı sırasında uçağı düşürülen ve esir alındıktan sonra şehit edilen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in adının şarkıda bu şekilde kullanılmasına yönelik eleştiriler büyüdü.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Tartışmaların büyümesi üzerine Instagram hesabından açıklama yapan Lvbel C5, söz konusu ifadeyi Cengiz Topel'e duyduğu sevgi, saygı ve hayranlığı dile getirmek amacıyla kullandığını savundu.

Sanatçı kimliği üzerinden kendisine siyasi veya ideolojik bir kimlik yakıştırılmasını kabul etmediğini belirten rapçi, vatanına ve millî değerlere bağlılığının tartışmaya açık olmadığını ifade etti.

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel

“YANLIŞ ANLAŞILMAYA SEBEP OLDUYSAM ÖZÜR DİLERİM”

Tepki çeken sözünün arkasındaki niyeti anlatan Lvbel C5, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“‘Uçuyorum sanki Cengiz Topel’ sözü, çok sevdiğim ve benim için anlamı son derece büyük olan şehit pilotumuz Cengiz Topel’i anmak amacıyla kullandığım bir ifadedir. Kendisine duyduğum sevgi, saygı ve hayranlığın bir ifadesi olarak dile getirdiğim bu sözün farklı anlamlara çekilmesini ve farklı algılar oluşturulmasını doğru bulmuyorum. Niyetim de sözüm de bellidir.

Bununla birlikte, kullandığım bu söz herhangi bir şekilde yanlış anlaşılmaya, kırgınlığa veya rahatsızlığa sebep olduysa bundan dolayı içtenlikle özür dilerim. Hiçbir vatandaşımızı, hiçbir kesimi veya herhangi bir kişiyi incitmek, kırmak ya da rahatsız etmek gibi bir niyetim kesinlikle olmamıştır.”

ŞARKIDAKİ SÖZÜ DEĞİŞTİRDİ

Eleştirilerin ardından şarkıda düzenlemeye gittiğini açıklayan Lvbel C5, tartışmalı bölümü değiştirdiğini duyurdu.

Kararının herhangi bir tartışmanın parçası olmak amacı taşımadığını belirten rapçi, toplumsal hassasiyetlere saygı göstermek ve kimsenin incinmesini istemediği için bu adımı attığını ifade etti.

Lvbel C5, açıklamasını “Cengiz Topel’i saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” sözleriyle tamamladı.