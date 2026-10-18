İzmir Bornova'da Manisa Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi, mesir macunu saçıldı - Son Dakika
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İzmir Bornova'da Manisa Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi, mesir macunu saçıldı

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Manisalılar Platformu'nun İzmir Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlediği Manisa Kültür ve Sanat Festivali'nde yöresel ürünler ve geleneksel lezzetler sunuldu. Açılışın ardından protokol üyelerince katılımcılara temsili mesir macunu saçımı yapıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde "Manisa Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.

Manisalılar Platformu tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda organize edilen festivalde, kente özgü yöresel ürünler ve geleneksel lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Festivalin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, organizasyonun kapsamlı ve geniş katılımlı olduğunu belirterek, etkinlikte heyecan ve şenlik havasının yüksek olduğunu ifade etti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da İzmir ile Manisa'nın bir elmanın iki parçası gibi olduğunu dile getirerek, Manisa'nın İzmir'e kentin birçok ilçesinden daha yakın konumda bulunduğunu kaydetti.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Türkiye'nin her karışının özel zenginliklerle dolu olduğuna dikkati çekerek, "Burada birliğin, beraberliğin, kardeşliğin fotoğrafını görüyoruz. Bu zenginlikleri daha güçlü şekilde anlatmamız, tanıtmamız ve geleceğe taşımamız gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından katılımcılara temsili Manisa Mesir Macunu saçımı yapıldı.

Festivale AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş da katıldı.

Kaynak: AA
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