İzmir Bornova'da Orman Yangını: 2 Mahalle Boşaltıldı, 7 Ev Hasar Aldı - Son Dakika
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İzmir Bornova'da Orman Yangını: 2 Mahalle Boşaltıldı, 7 Ev Hasar Aldı

İzmir Bornova\'da Orman Yangını: 2 Mahalle Boşaltıldı, 7 Ev Hasar Aldı

İzmir'in Bornova ilçesinde Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Sarnıçköy ve Beşyol mahalleleri tahliye edildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının hızlıca yayıldığını ve ekiplerin müdahaleye başladığını belirtti. Şu ana kadar can kaybı ve yaralanma olmadığı, ancak 7 evin yangında hasar gördüğü açıklandı.

03.07.2024 16:51
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İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Yangının 13.37'de çıktığı ve ekiplerin 13.43'te müdahaleye başladığı belirtildi.

Yangın nedeniyle İzmir - Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatıldı. Araçlar çevredeki diğer yollara yönlendirildi.

2 mahalle boşaltıldı, 7 ev hasar aldı

Yangın nedeniyle Sarnıçköy ve Beşyol mahalleleri tahliye edildi.

Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere saat 13.40 civarında Beşyol mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığını belirterek, yangının hızlıca yolun sağındaki Beşyol ve solundaki Sarnıç mahallelerine doğru ilerlediğini ifade etti.

Kısa bir süre içerisinde hem havadan hem karadan yangına müdahaleye başladığını aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Şu anda 9 helikopter ve 6 uçak havadan, onlarca itfaiye aracı, arazöz, su tankerleri, dozerleri de aşağıda mücadelemiz devam ediyor. Yukarıda daha fazla hava aracı kullanamıyoruz alan biraz dar olduğu için bundan daha fazlası hava trafiğini engelliyor, sıkıntıya yol açıyor. Yakınımızda bir barajımız var, çok hızlı su da alıyoruz. Şu ana kadar çok iyi bir mesafe kaydedildi. Zannediyorum çok geçmeden iyi haberi alırız. Şu ana kadar şükür bir can kaybı ve yaralımız yok. Ancak Beşyol'da 3 ve Sarnıç'ta 4 evimiz yangında hasar aldı. Onun dışında yanan bir evimiz yok şu anda. Dolayısıyla köy içinde şu an için tehlike kalmadı. Köyün etrafındaki ormanlarda yangın devam ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Bornova'da Orman Yangını: 2 Mahalle Boşaltıldı, 7 Ev Hasar Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Bornova'da Orman Yangını: 2 Mahalle Boşaltıldı, 7 Ev Hasar Aldı - Son Dakika
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