İzmir Bornova'daki Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir Bornova'daki Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir Bornova\'daki Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ikinci gününde de devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahaleye yeniden başlanırken, yanan alanlar dronlar ile görüntülendi.

04.07.2024 10:12
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İZMİR'in Bornova ilçesinde dün başlayan yangına müdahale 2'nci gününde devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlanırken, yanan alanlar dron ile görüntülendi.

Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle İzmir- Manisa kara yolu ve Sabuncubeli tüneli tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin ulaştığı kırsal Beşyol ile Sarnıç mahalleleri boşaltıldı. Beşyol'da 3, Sarnıç'ta ise 4 ev zarar gördü. Bornova Belediyesi, orman yangınında evleri etkilenen vatandaşları öğrenci yurtlarına yerleştirirken, yaralı kurtarılan hayvanları ise Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye aldı. Ulaşıma kapanan İzmir-Manisa kara yolu ve Sabuncubeli Tüneli, saat 18.30 sıralarında tekrar ulaşıma açıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 15 hava aracıyla alevlere müdahale edildiğini, alanın dar olması nedeniyle daha fazla hava unsurunun kullanılamadığını söyledi. Havanın kararmasıyla alevlere hava müdahalesi sonlandırılırken, gece boyunca karadan müdahale devam etti.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

İkinci gününde yangına müdahale günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Öte yandan, yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Bornova'daki Orman Yangınına Havadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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