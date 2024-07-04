İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'daki 15 Katlı İnşaat Projesi İçin Ruhsat İptal Davası Açtı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'daki 15 Katlı İnşaat Projesi İçin Ruhsat İptal Davası Açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi tarafından yapımına izin verilen 15 katlı inşaat projesi için ruhsat iptal davası açtı. Buca ilçesinde devam eden yapıya ilişkin imar mevzuatına aykırı ruhsat düzenlendiği gerekçesiyle dava açıldığı belirtildi. İhbar üzerine harekete geçilen durumda, ruhsatın mevcut plan kararları ve imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edildi. Yürürlükte olan imar planına göre 6 kat olması gereken alana 15 katlık inşaat projesi için ruhsat verilmesi nedeniyle dava açıldı.

04.07.2024 15:09
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi tarafından yapımına izin verilen 15 katlı inşaat projesi için ruhsat iptal davası açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde devam eden yapıya ilişkin, imar mevzuatına aykırı ruhsat düzenlendiği gerekçesiyle 3. İdare Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

Hemşehri İletişim Merkezi'ne 22 Mart'ta gelen ihbar üzerine harekete geçildiği bildirilen açıklamada, Buca Belediyesince alışveriş merkezi ve konut projesi için ruhsat verildiği ancak ruhsatın mevcut plan kararları ve imar mevzuatına aykırı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürürlükte olan imar planına göre söz konusu alan için 6 kat olacak şekilde imar durumu düzenlenmesi gerekirdi. Dolayısıyla 15 kat plan notu kararına göre Buca Belediyesince verilen yapı ruhsatı ve ruhsatın iptaline yönelik 3. İdare Mahkemesine dava açılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'daki 15 Katlı İnşaat Projesi İçin Ruhsat İptal Davası Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'daki 15 Katlı İnşaat Projesi İçin Ruhsat İptal Davası Açtı - Son Dakika
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