İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde işe alımlar İzleme Kurulu gözetiminde

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl oluşturduğu ve düzenli olarak üyeleri değişen İzleme Kurulu'yla işe alım süreçlerindeki "torpil" şüphelerine son verdi. Uygulanan liyakat esaslı model kapsamındaki işe alımlar, yurttaşlardan oluşan İzleme Kurulu'nun gözetiminde yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, işe alımlarda halk katılımı ile şeffaflığı sağlayacak yeni bir kamu yönetim modelini geçtiğimiz yıl uygulamaya aldı. İşe alım süreçlerinde görevli olmak kaydı ile istihdam talep eden birimin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı, 1. Hukuk Müşavirliği tarafından görevlendirilen bir hukukçu ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı'nın yer aldığı bir İstihdam Komisyonu oluşturuldu. Komisyon, yazılı, sözlü ve beceri gerektiren sınavları objektif bir şekilde yürütecek şekilde yapılandırıldı. Çalışmalar kapsamında İstihdam Komisyonu'nun işe alım aşamalarını değerlendirecek ve doğrudan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a raporlayacak dört hemşehri temsilcisi ve kolaylaştırıcı olarak görevlendirilecek bir kurum temsilcisinden oluşan İzleme Kurulu da oluşturuldu. Kurul, işe alım süreçlerinde yapılan mülakatlara girerek sürecin şeffaf ve adil işlemesine katkı sunuyor ve raporlarını Başkan Tugay'a iletiyor. Belirli aralıklarla değiştirilen kurul üyeleri, sürecin başından sonuna kadar işe alımı takip ediyor. İzleme Kurulu, son olarak İZTARIM bünyesinde marketlerde görevlendirilmek üzere 9 kasap alımı için mülakat yaptı.

İZLEME KURULU ÜYELERİ PERİYODİK OLARAK DEĞİŞİYOR

İlk İzleme Kurulu; Büyükşehir'e bağlı Mezbaha Şube Müdürlüğü'nde görev yapmak üzere Bergama mezbahasına 8, Urla mezbahasına ise 2 kasap alımı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapmak üzere 5 diyetisyen alımı, İZDENİZ'de 2 uzak yol kaptanı, 7 kaptan, 2 uzak yol başmühendis, 6 başmakinist ve 11 makine personeli alımı, İzelman'da 25 okul öncesi öğretmeni ile 20 sınıf annesini alımı mülakatlarını tamamladı. Sonrasında oluşturulan İzleme Kurulu; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda çöp transferinde görevlendirilmek üzere 20 tır şoförü alımı, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nda mezarlıkların bakım ve onarımında görevlendirilmek üzere 10 inşaat ustası alımı, İZBETON'da görevlendirilmek üzere 8 tır şoförü alımı, İZULAŞ'da otobüslerin bakım ve onarımında görevlendirilmek üzere 2 revizör, 1 lastikçi, 1 marangoz ve 1 elektrikçi alımı, İZDOĞA' da görevlendirilmek üzere 2 Çevre Mühendisi alımı, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda orkestrada görevlendirilmek üzere 5 sanatçı alımı mülakatlarına katıldı. Sürecin tamamlamasının ardından kurul üyeleri yeniden değişti. İlerleyen süreçte mülakatlar devam edecek.

KURUL DOĞRUDAN RAPOR SUNUYOR

İzleme Kurulu üyeleri, İstihdam Komisyonu tarafından yapılan sınav, mülakat, beceri ve ilgili diğer tüm süreçleri ilan sürecinden karar sürecine kadar izliyor ve doğrudan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na rapor sunuyor. Rapor içeriğinde herhangi bir adaletsizlik veya eşitsizliğin tespiti durumunda istihdam sürecinin iptali söz konusu oluyor. Gönüllülüğün esas olduğu İzleme Kurulu üyeliğinde herhangi bir ücret ödenmiyor.