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İzmir'de 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 17 yaşındaki Arda Tunç, arkadaşı A.O. ile çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İzmir\'de 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli tutuklandı
24.12.2023 - 16:23,
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 17 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahariye Mahallesi'nde 22 Aralık'ta Arda Tunç ile arkadaşı A.O. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçakla yaralanan Tunç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan A.O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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