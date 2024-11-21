İzmir'de 2 Hırsız Hükümlü Yakalandı

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İzmir'de hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, kentte asayiş uygulaması yaptı.

Konak ve Bornova ilçelerindeki uygulamalarda hırsızlık suçlarından aranan S.E'nin 28 yıl 6 ay 20 gün ve E.E'nin 27 yıl 8 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.