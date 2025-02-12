İzmir'de 3 Yıldır Kaybolan Hemşirenin Kemikleri Bulundu - Son Dakika
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İzmir'de 3 Yıldır Kaybolan Hemşirenin Kemikleri Bulundu

İzmir\'de 3 Yıldır Kaybolan Hemşirenin Kemikleri Bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun evinde sadece kemikleri bulundu. Komşuları kötü kokular nedeniyle durumu fark etmişti.

12.02.2025 15:51  Güncelleme: 15:52
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İZMİR'de yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan ve evinde kemikleri bulunan emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun (87) komşusu İlhami Özbek (62), olayı yeni öğrendiğini belirtip, "Yan dairede oturan öğrenciler var, onlar kötü koku geldiğini söylüyordu. Ölen kişiyi tanımıyorum" dedi. Bir diğer komşusu Pervin Ak (70) ise Çoğulu'yu yıllardır görmediğini söyledi.

Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşi 23 yıl önce hayatını kaybedince yalnız yaşamaya başladı. Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemiden bir süre sonra irtibatlarının koptuğu öğrenildi. 3 yıl sonra Gülşen Çoğulu'na ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu'nun Barbaros Mahallesi'ndeki evine gitti.

KEMİKLER İSTANBUL ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Kapıyı çilingire açtıran polis ekipleri, girdikleri çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Gülşen Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından kemikler, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gülşen Çoğulu'nun evinin kapısı ise mühürlendi.

Gülşen Çoğulu'nun asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirten R.Ç., ifadesinde kendisiyle 3 yıldır görüşmediklerini söyledi.

Öte yandan apartman yaşayanlar, bir senedir binalarından kötü kokular yayıldığını söyledi. Binada oturan Pervin Ak (70), kötü kokular geldiğini belirtip, "Gülşen Hanım'ı şahsen 2 kere gördüm. En son gördüğümden bu yana da yıllar geçti. Evimde çok sık kalmıyorum, genelde kızımın yanında oluyorum" dedi.

KOKU GELDİĞİ SÖYLENİYORDU

Gülşen Çoğulu'nun bir diğer komşusu İlhami Özbek (62) ise olayı yeni duyduğunu ve şaşırdığını belirtip, "Yan dairesinde oturan öğrenciler var, onlar kötü koku geldiğini söylüyordu. Ölen kişiyi tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 3 Yıldır Kaybolan Hemşirenin Kemikleri Bulundu - Son Dakika

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