İzmir'de 33'ü çocuk 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 33'ü çocuk 80 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu ilçelerin açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.
Ekipler, durdurdukları 3 lastik bottaki 33'ü çocuk 80 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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