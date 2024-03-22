İzmir Çiğli\'de 5 araç ve elektrikli skuterin karıştığı kazada 2 ölü, 7 yaralı

Evde dengesini kaybederek düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Isparta'da evde dengesini kaybederek düşen Belkız G. isimli kadın, mahsur kaldığı evinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, evin camını açarak kadına ulaştı. Sağlık durumu iyi olan kadın, evde müdahale edildikten sonra kurtarıldı.