İzmir'de Ağaçlandırma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Ağaçlandırma Çalışmaları Başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, karbon salımını azaltmak ve yeşil koridorlar oluşturmak amacıyla Çiğli Köprülü Kavşağı'nda 26 futbol sahası büyüklüğünde alana 3 bin ağaç ve binlerce çalı dikecek.

14.05.2025 10:22  Güncelleme: 11:18
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, trafikte karbon salımının önüne geçmek ve kesintisiz bir yeşil koridor oluşturmak için karayolu kavşaklarında ağaçlandırma çalışmaları başlattı. Her gün binlerce aracın kullandığı Çiğli Köprülü Kavşağı'ndaki 26 futbol sahası büyüklüğündeki alana 3 bin ağaç ve binlerce çalı dikilmeye başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kent genelinde başlattığı ağaçlandırma seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın "Daha Yeşil Bir İzmir" temasıyla başlattığı projeyle, kent içindeki yeşil dokunun kesintisiz yeşil koridorlarla birleştirilmesi sağlanacak. Çalışmaların en önemli etaplarından biri olan Çiğli Köprülü Kavşağı'nda ağaç ve bitki dikimlerine başlandı. Çalışmalar tamamlandığında 26 futbol sahası büyüklüğündeki alana denk gelen 187 bin metrekarelik alan yeşillendirilmiş olacak.

Yeşil doku yeşil koridorlarla bağlanacak

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kuzey Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Bilge Düzgün, Çiğli Köprülü Kavşağı'nın kent içinde ve çeperinde farklı mahalleleri barındıran önemli bir noktada konumunda olduğunu belirtti. Amaçlarının kent içindeki yeşil dokuyu yeşil koridorlarla birbirine bağlamak olduğunu söyleyen Düzgün, "Bu nedenle daha çok ağaçlandırma yapacağız. Susuzluğa karşı dayanıklı ve bakım zahmeti daha az bitkiler kullanıyoruz. 2 aylık bir süreçte buradaki çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz İzmir genelinde öncelikli olarak büyük metrajlı olduğu için karayolları alanlarında yoğun bir ağaçlandırma çalışması yapmak" diye konuştu.

3 bin ağaç dikilecek

Bitkilendirme çalışmaları karayolu ulaşım araçlarından kaynaklı karbon emisyonu ve gürültü kirliliği gibi olumsuz koşulların engellenmesini sağlayacak. Proje kapsamında Çiğli Köprülü Kavşağı alanına 322 adet ağaç 3 bin 280 çalı dikimi tamamlandı. İki aylık süreçte toplamda 3 bin ağaç ve binlerce çalı bitkisinin dikimi gerçekleştirilecek. Peyzaj çalışmalarında Çınar, Dişbudak Yapraklı Akçaağaç, Servi, Süs Armutu (Görsel noktalarda) gibi ağaç türleri kullanılırken ağaçların altı çayır olarak değerlendirilecek. Ağaç çevrelerinde ise Cotoneaster, Ardıç, Hayıt, Hint Alıcı gibi daha az su ve bakım isteyen bitki türleri kullanılacak.

Kaynak: ANKA

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