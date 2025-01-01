İzmir'de 'Bisikletli Pazarlar' Etkinliği Başlıyor - Son Dakika
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İzmir'de 'Bisikletli Pazarlar' Etkinliği Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her ayın bir pazar günü bisiklet kullanımını artırmak ve keyifli bir pazar geçirmek amacıyla 'Bisikletli Pazarlar' etkinliğini düzenliyor. İlk etkinlik 5 Ocak 2025'te Bostanlı'da yapılacak.

01.01.2025 13:20  Güncelleme: 15:20
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte bisiklet kullanımını artırmak ve yurttaşların keyifli bir pazar geçirmesini sağlamak amacıyla "Bisikletli Pazarlar" etkinliği düzenledi. İzmirliler yeni yıldan itibaren her ayın bir pazar günü buluşarak bisikletle farklı rotalar keşfedecek ve ardından piknik yapacak. İlk Bisikletli Pazar etkinliği 5 Ocak'ta Bostanlı'da yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, sporu ve sağlıklı yaşamı kentte yaşayanların gündelik hayatlarının bir parçası haline getirme hedefi doğrultusunda "Bisikletli Pazarlar" etkinliği başlattı.

Bisikletliler Kooperatifi (BİSİKOOP) iş birliğiyle 2025 yılı boyunca her ay bir pazar günü düzenlenecek organizasyon, farklı rotalarda gerçekleştirilecek. İzmirliler, başlangıç noktalarında buluşup kentin güzelliklerinin tadını çıkararak bisiklet sürecek; ardından bitiş noktasında hep birlikte piknik yaparak keyifli bir pazar günü etkinliğini tamamlamış olacak. İlk sürüş 5 Ocak 2025 günü saat 10.30'da Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda başlayacak ve Sasalı Piknik Alanı'nda sona erecek. Kayıtlar, maratonizmir.org web adresi üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 'Bisikletli Pazarlar' Etkinliği Başlıyor - Son Dakika

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