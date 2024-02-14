İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Tutuklandı

İzmir\'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Tutuklandı

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u tabanca ile öldüren Serdar Karamus, tedavisinin ardından tutuklandı. Olay, Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. Serdar Karamus, eşini vurduktan sonra intihara kalkışmıştı. Gözde Karamus kurtarılamazken, Serdar Karamus'un tedavisi tamamlandıktan sonra tutuklandığı bildirildi.

14.02.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
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İZMİR'de boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u (29) tabanca ile öldürüp aynı silahla intihara kalkışan Serdar Karamus (31), taburcu edildikten sonra tutuklandı.

Olay, 21 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. Tekstil firmasında çalışan Gözde Karamus'un önü, bir süredir işsiz olduğu öğrenilen boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus tarafından kesildi. Serdar Karamus, yanındaki tabanca ile 3 el ateş edip, eşini sırtından ve başından vurdu. Karamus ardından aynı tabancayı kendi çenesinin altına dayayıp, tetiğe dokundu. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus, kurtarılamadı. Serdar Karamus ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Gözde Karamus'un cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Tedavisi tamamlanan Serdar Karamus, dün taburcu edildi. Çenesine isabet eden kurşun nedeniyle konuşamadığı belirtilen Serdar Karamus, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karamus'un daha sonra avukatıyla ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İzmir, Olay, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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