Olay, 21 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. Tekstil firmasında çalışan Gözde Karamus'un önü, bir süredir işsiz olduğu öğrenilen boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus tarafından kesildi. Serdar Karamus, yanındaki tabanca ile 3 el ateş edip, eşini sırtından ve başından vurdu. Karamus ardından aynı tabancayı kendi çenesinin altına dayayıp, tetiğe dokundu. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Gözde Karamus, kurtarılamadı. Serdar Karamus ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Gözde Karamus'un cenazesi İzmir'de toprağa verildi.
Tedavisi tamamlanan Serdar Karamus, dün taburcu edildi. Çenesine isabet eden kurşun nedeniyle konuşamadığı belirtilen Serdar Karamus, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karamus'un daha sonra avukatıyla ifade vereceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Tutuklandı - Son Dakika
Al Ahli'de forma giyen ve sakatlığı bulunan Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla futbolseverlerden büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun fotoğrafını görenler, Demiral'ın fiziksel olarak Cristiano Ronaldo'ya benzediğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, toprak kaymasını önlemek amacıyla önlemler alındığı ve bölgeden numuneler alınarak takip edildiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir kirlilik tespit edilmediği ifade edildi.
İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.
Ocak-Aralık 2023 döneminde inek sütü üretimi, yıllık yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 3.7, hindi eti üretimi ise yüzde 11.3 geriledi.
Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasının bir yerinde şehitler için yazılmış şarkıyı açarak kürsüde hüngür hüngür ağladı.
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Üniversitesi, tarihi ve kültürel nitelikleri olan Beyazıt yerleşke bahçesini ziyaret etmek isteyenlerin hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında randevu alması gerektiğini duyurdu. Ziyaretler sadece kültürel amaçlı olacak ve güvenlik önlemleri alınacak.
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