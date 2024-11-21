İzmir'de Çocuk Otomobilin Altında Kaldı

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İzmir'in Konak ilçesinde, çocuğun otomobilin altında kaldığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 1. Kadriye Mahallesi'nde 15 Kasım'da, yolun köşesinde arkadaşıyla oynayan 6 yaşındaki M.T.Ö'ye, M.A. (17) idaresindeki otomobil çarptı.

Çocuk otomobilin altında kalarak sürüklendi. Durumu fark eden M.A, otomobilden inerek yakınlarıyla birlikte yaralı çocuğu aracına alıp Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

M.T.Ö'nün yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaralı çocuğu hastaneye bırakarak kaçan sürücü M.A'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde mahallede seyreden otomobilin, yolun köşesinde duran çocuklardan M.T.Ö'ye çarptığı, çocuğun otomobilin altında kalarak sürüklendiği görülüyor. Sürücünün çocuğu fark etmesi üzerine durduğu görülen kayıtta, çevredekilerin kaza yerinde toplanması ve çocuğun bindirildiği aracın bölgeden uzaklaşması yer alıyor.