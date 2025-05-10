İzmir'de Demokrasi Okulu İlk Dersiyle Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Demokrasi Okulu İlk Dersiyle Başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz Akademisi, 'Adalet ve Eşitlik: Kısa Filmlerle Derin Mevzular' konulu ilk Demokrasi Okulu dersini düzenledi. Gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sanat ve siyaset arasındaki ilişki tartışıldı.

10.05.2025 10:53  Güncelleme: 12:48
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında faaliyet gösteren Akdeniz Akademisi'nde Demokrasi Okulu'nun ilk dersi yapıldı. "Adalet ve Eşitlik: Kısa Filmlerle Derin Mevzular" başlıklı etkinlikte gençler demokrasiyi tartıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Akademisi alternatif bir ders serisi başlattı. "Demokrasi Okulu" başlıklı serinin ilk dersini akademisyen Ulaş Bayraktar ile sanat ve kültür kuramcısı, sosyolog Ezgi Bakçay Kültürpark Atlas Pavyonu'nda verdi. Dersin konusu "Adalet ve Eşitlik: Kısa Filmlerle Derin Mevzular" oldu.

"Kent akademisiyiz"

Buluşmaya ev sahipliği yapan ve etkinliğin ilk ders olduğunu aktaran Akdeniz Akademisi Şube Müdürü Zeynep Özen Barkot, "Akdeniz Akademisi 2012 yılında kurulmuş bir birim. Akdeniz kentleri arasında ilişkileri güçlendirme konusunda çalışmalarımız var. Kent akademisi olma gibi bir derdimiz de var. Akademi dediğimiz üniversitelerin dört duvarları arasında değildir. Demokrasi okulunu da böyle düşündük. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkımızı kullanabildiğimiz alan olarak burayı inşa etmek istiyoruz. Gençlerden bağımsız değil. Genç yoksa akademi de yok" dedi.

"Demokrasi sadece seçim sonuçları değildir"

Dersin açılış konuşmasını yapan Ezgi Bakçay, "Sanat üzerine konuşan, düşünen, eylemeye çalışan biriyim. Özellikle genç sanatçılarla çalışıyorum. Bugün sanat, toplumsal muhalefet, siyaset ve estetikle politikanın kesişmesini konuşacağız. Bugün birlikte film izleyeceğiz. Filmlerden sonra da sohbet edeceğiz" diye konuştu.

Ulaş Bayraktar da "Başka bir yaşam kurmanın ihtimali üzerine düşünüyoruz. Bildiğimiz her şey ya zemin kaybediyor ya doğa değiştiriyor. Bu döneme çok krizler çağı adı veriliyor. Afetler, ekonomik sorunlar, göç, açlık var. Artık gıda, ekmek bile ne kadar büyük bir sorun haline geldi. Demokrasi dediğimiz sadece seçim sonuçları değil. Bir takım ilkelerin, yöntemlerin tekrar düşünülmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

İlk ders büyük ilgi gördü

Üniversite öğrencileri, gençler ve sanatseverin büyük ilgi gösterdiği programda demokrasi, kent ve sanat alanlarında tartışmalar yapıldı. Gençlerin kamusal konularda düşünme ve değerlendirme becerilerini geliştirmeyi, eleştirel ve bilimsel bilgiye erişim olanaklarını genişletmeyi amaçlayan buluşmada ayrıca izlenen kısa filmlerle beyin fırtınası gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

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