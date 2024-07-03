İzmir'de düzenlenen Üst Minik Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Asmin Cabas Türkiye şampiyonu oldu

İzmir'de düzenlenen Üst Minik Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Cizre ilçesinde Fatih Ortaokulu öğrencisi Asmin Cabas, Türkiye şampiyonu oldu.
Cizre ilçesinde Fatih Ortaokulu öğrencisi Asmin Cabas, İzmir'de düzenlenen Üst Minik Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonasına beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Budak yönetiminde hazırlandı.
Cabas, şampiyonada gösterdiği mücadele ile Türkiye şampiyonluğu elde etti.
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