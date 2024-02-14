İzmir'de Karşıyaka'da Eşini Öldüren ve İntihar Girişiminde Bulunan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Karşıyaka'da Eşini Öldüren ve İntihar Girişiminde Bulunan Kişi Tutuklandı

İzmir\'de Karşıyaka\'da Eşini Öldüren ve İntihar Girişiminde Bulunan Kişi Tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşini silahla öldürüp intihar girişiminde bulunarak yaralanan Serdar Karamus, tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u parkta silahla öldüren Serdar Karamus, çenesinden yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Gözde Karamus hayatını kaybederken, Serdar Karamus ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.02.2024 15:45  Güncelleme: 15:48
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşini silahla öldürüp intihar girişiminde bulunarak yaralanan kişi, tedavisinin tamamlanması sonrası tutuklandı.

Yalı Mahallesi'ndeki bir parkta boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u (29) silahla öldüren, intihar girişiminde bulunarak çenesinden yaralanan Serdar Karamus (31), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Karamus, daha sonra çıkarıldığı cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Serdar Karamus, 21 Aralık'ta Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'a silahla 3 el ateş ederek ağır yaralamış, ardından aynı silahı çenesine dayayarak ateş etmişti.

Gözde Karamus, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Serdar Karamus ise tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Karşıyaka'da Eşini Öldüren ve İntihar Girişiminde Bulunan Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Karşıyaka'da Eşini Öldüren ve İntihar Girişiminde Bulunan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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