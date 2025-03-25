İzmir'de İmamoğlu için Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir'de İmamoğlu için Protestolar Devam Ediyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İzmir'de başlayan protestolar, eylemcilerin 'Hak, hukuk, adalet' ve 'Hükümet istifa' sloganları ile sokaklara çıkmasıyla devam ediyor. Polis, eylemlere müdahale ediyor.

25.03.2025 03:48  Güncelleme: 10:41
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(İZMİR)- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İzmir'de başlayan protestolar devam ediyor. Bornova ve Konak'ta yürüyüş yapan eylemcilere polis TOMA ve çevik kuvvetle müdahale etti. Eylemlerde "Hak, hukuk, adalet" ve "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler devam ediyor. Öğrenciler, İzmir'de Bornova ilçesinde bulunan Küçükpark'tan toplanarak önce Büyükpark'a yürüdü. Büyükpark'tan ise AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na yürümek isteyen öğrenciler, "Hak hukuk adalet", "Diplomasız Erdoğan", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Türkiye laiktir laik kalacak", "Hükümet istifa" sloganları atarak yürüdü.

AK Parti İzmir Başkanlığı'na giden Haydar Aliye Caddesine üzerinden ise öğrenciler polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polisin uyarısının ardından dağılmayan eylemcilere TOMA'lar ve çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Konak ilçesinde ise Kültürpark Lozan kapısı önünde toplanan grupta polis müdahale etti.

Kaynak: ANKA

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