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İzmir'de İnsan Hakları Paneli

İzmir\'de İnsan Hakları Paneli
27.06.2025 17:20
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İzmir'de düzenlenen panelde insan haklarının önemi ve yargı bağımsızlığının rolü vurgulandı.

İzmir'de "Ulusal ve Uluslararası Perspektiften İnsan Haklarına Erişim" konulu panel düzenlendi.

İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından İzmir İktisat Kongresi Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, insan hakları kavramının dünyada en üst kavramlardan biri olduğunu söyledi.

İnsan haklarının sadece uluslararası anlaşmalarda ve anayasal metinlerde yazılı olmasının tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini vurgulayan Akarca, "Önemli olan bunun hayata taşınması, yaşamımıza indirgenmesi, bulunduğunuz şehre, mahalleye, sokağa gelmesi ve hizmetin orada yerine getirilmiş olması gerekiyor. En üst değer adalettir. Adalet deyince de yargı akla geliyor. İyi işleyen bir yargı mekanizması, emin olun insan haklarının, demokrasinin, hukuk devletinin, refahın, kalkınmanın, özgürlüğün ve saygın toplum olmanın en önemli güvencesidir. Bunun için hepimiz yargı bağımsızlığı üzerine titremeliyiz." diye konuştu.

Dünya genelinde insan hakları tarihine bakıldığında bu değerlerin kanla, gözyaşıyla ve mücadeleyle kazanıldığının görüleceğini belirten Akarca, "2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan büyük acıların akabinde insanlık şunu fark etti; insan onuruna saygı göstermeden barış, refah ve kalkınma mümkün değildir. 1948 yılında ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi işte bu ortak vicdanın bir sonucu olarak hazırlanmıştır. Ülkemiz de bu evrensel ideale anayasal ve kurumsal düzeyde güçlü bir bağlılık göstermiştir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde yer alan "insan haklarına saygılı devlet" ifadesinin, bir temenninin ötesinde devletin varlık sebebini, temel karakterini ve vazgeçilmez bir taahhüdünü ortaya koyduğunu anlatan Akarca, şunları kaydetti:

"Özellikle son 20 yılda atılan adımlarla işkenceye sıfır tolerans, kadın haklarının güçlendirilmesi, ifade özgürlüğü alanının genişletilmesi, kişisel verilerin korunmasının güvence altına alınmasına kadar pek çok hayati konuda köklü reformlar yapılmıştır. Yine 2010 yılında Anayasa'da yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı tanınmıştır. Yine Kamu Denetçiliği Kurumu da anayasal bir temele kavuşturulmuştur."

Kamu Denetçiliği Kurumuna herkesin başvurabileceğini belirten Akarca, vatandaşların hakkını korumayı hedefleyen kurumun, özellikle kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturarak sorunları hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da programa katılan ve emek verenlere teşekkür ederek panelin hayırlı olmasını diledi.

Panel, konuşmacıların sunumları ve bilgilendirmeleriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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