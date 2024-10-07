Cinsel organlarında külçe altın taşırken yakalandılar - Son Dakika
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Cinsel organlarında külçe altın taşırken yakalandılar

Cinsel organlarında külçe altın taşırken yakalandılar

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kaçak olarak Türkiye'ye getirilmeye çalışılan 166 külçe altın ve 18 oyun konsolu ele geçirdi. Külçe altınlardan 84'ünün, kadın yolcuların cinsel organlarında olduğu tespit edildi. 7 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

07.10.2024 18:49  Güncelleme: 19:30
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, polisin durduğu Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen iki araçta yapılan aramada, Türkiye'ye kaçak olarak sokulmaya çalışıldığı belirlenen her biri 110 gram ağırlığında toplam 166 külçe altın ve 18 oyun konsolu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı. Külçe altınlardan 84'ünün kadın yolcuların iç beden muayenesinde cinsel organlarında taşıdıkları belirlenip, cerrahi müdahale ile çıkarıldığı bildirildi.

CERRAHİ MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Türkiye'ye kaçak yollarla altın girişi yapılacağı bilgisine ulaştı. 2 Ekim'de harekete geçen polis, Dubai'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen iki aracı havalimanının çıkışında durdurdu. Araçta ve yolcular üzerinde yapılan aramada, her biri 110 gram 82 adet külçe altın, 18 oyun konsolu ve kolu (playstation), 3 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca alınan mahkeme kararının ardından Özbek kadın yolcuların iç beden muayenesiyle yapılan cerrahi müdahalesi sonucu cinsel organlarından yine her biri 110 gram ağırlığında 84 külçe altın daha çıkarıldı.

PİYASA DEĞERİ 55 MİLYON TL

Ele geçirilen toplam 18 kilo 500 gram ağırlığındaki 166 adet külçe altının piyasa değerinin 55 milyon TL olduğu belirtildi. Kaçak getirdikleri altınlarla yakalanan 6 Özbek kadın yolcu ile onlara yardım ettiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cinsel organlarında külçe altın taşırken yakalandılar - Son Dakika

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