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İzmir'de Kadına Şiddet İhbarıyla Yapılan Baskında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Kadına Şiddet İhbarıyla Yapılan Baskında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kadına şiddet ihbarı üzerine yapılan polis baskınında asılsız ihbar tespit edildi. Ancak evde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir\'de Kadına Şiddet İhbarıyla Yapılan Baskında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
12.01.2024 - 05:16,  Güncelleme: 05:24
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kadına şiddet ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerinin baskın yaptığı evde uyuşturucu madde ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Kadına şiddet ihbarının asılsız olduğu belirlenirken, uyuşturucu ele geçirilen evde bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, Karşıyaka ilçesinde bir kadına şiddet uygulandığı yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede söz konusu adrese gitti. 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu adreste yapılan kontrolde ihbarın asılsız olduğu tespit edilirken, bu sırada polis memurlarından biri kapı girişinde yoğun uyuşturucu madde kokusunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine savcılıktan alınan izin ile adreste arama yapıldı.

POLİSİN DİKKATİ İLE UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, şüphe üzerine arama izni aldıkları adreste aramada 710 gram esrar, sentetik haplar, hassas terazi, kilitli poşet, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 49 bin 500 TL ele geçirildi. Adreste bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU MADDE SATICISINA SUÇÜSTÜ

Öte yandan kentte uyuşturucu madde tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan polis, suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren polis ekipleri savcılıktan arama izni çıkardı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 28 sentetik hap, 53 gram metamfetamin, bir miktar kokain, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, satışa hazır folyoya sarılı metamfetamin maddesi ve kaçak alkol yapımında kullanılan 178 adet aroma kiti ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 17 bin TL ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İzmir'de Kadına Şiddet İhbarıyla Yapılan Baskında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Kadına Şiddet İhbarıyla Yapılan Baskında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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