İzmir'de Kapsayıcı İzcilik Kampı Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Kapsayıcı İzcilik Kampı Başladı

İzmir\'de Kapsayıcı İzcilik Kampı Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen İzci Doğayı Sever ve Korur Yaz Kampı, doğal kaynakları koruma, iklim değişikliği ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilmeye devam ediyor. Engelli bireyler de kampın içinde yer alarak sosyalleşme fırsatı buluyor.

29.09.2024 11:39  Güncelleme: 12:14
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen İzci Doğayı Sever ve Korur Yaz Kampı, bu yıl Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde devam ediyor. İzcilik kampı, izcileri doğal kaynakları koruma, iklim değişikliği ve geri dönüşüm gibi konularda bilinçlendiriyor.

İzciler ve aileleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen izcilik kampında İzci Doğayı Sever ve Korur Yaz Kampı'nda buluşuyor. Bu yıl dört ayrı kampta 2 gece 3'er gün olmak üzere bir araya gelecek izciler, dört farklı tema çerçevesinde; doğal kaynakları koruma, iklim değişikliği ve geri dönüşüm konularında bilinçlendiriliyor. Engelli bireylerin de aralarında bulunduğu izciler ile engelli izcilerin ailelerinin katıldığı ilk kampta, kamp ateşi yakıldı.

Kapsayıcı izcilik çalışması ile aidiyet ve sosyalleşme

Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Emine Koç, "Kapsayıcı izcilik, engellilik alanında, engellilerin bir arada sosyalleşmesini sağlayan, onları doğayla bütünleştiren bir çalışma. Bu çalışma sayesinde, izcilerimiz bir gruba ait olmanın güzelliğini, izciliği öğrenerek keşfediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü olarak 10 yıldır engellilik alanında kapsayıcı izcilik çalışmaları yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi; engelli gençlerle, çocuklarla ve onların aileleriyle beraber düzenlenen kapsayıcı izcilik çalışmasında Türkiye'de öncü kurumlardan biri. İlçe belediyelerimizden Kemalpaşa Belediyesi'ne ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bu çalışmayı transfer ederek onlara da rehberlik ediyoruz. Engellilik alanındaki çalışmalara yeni boyut getiren kapsayıcı izcilik çalışmalarını, Türkiye'de engellilik alanında çalışan tüm arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz ve bunun için rehberlik yapmaya hazırız" dedi.

"Tüm ilçelerden izciler geldi"

Kamp hakkında bilgi veren Uluslararası Daimi Baş İzci Lider Eğitimcisi Esin Akgür, "Kampımızda kapsayıcı izcilik çalışmaları yapıyoruz. Doğal kaynakları koruma konusunda izcilerimizi bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. İzmir'in tüm ilçelerinden çok sayıda izcimiz kampımıza geldi. İklim değişikliği, atık materyallerin geriş dönüşümü, doğal kaynakların korunması gibi pek çok konuda çalışma gerçekleştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Aileler de memnun

Kampa katılan engelli izcilerin aileleri de çalışmadan çok memnun kaldıklarını belirtti. Nurten Çetin "Etkinliğe oğlumla katıldık ve çok mutluyuz. Oğlum bu kamplarda çok güzel şeyler öğreniyor. Çevresine karşı çok duyarlı biri. Çöp atmaz, suyu tasarruflu kullanır, arkadaşları ile iyi geçinir. Çok olumlu gelişmeleri oldu. Çevresini koruyan çocukların yetiştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. İzcilik çalışmalarını destekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyoruz" derken, Ayşe Çetin ise "Kızım buraya geldiği için çok mutlu. İzcilik faaliyetlerine katılacağı zaman erkenden kalkıp koşa koşa geliyor. Bize bu imkanları verdikleri için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese ve destekleri için Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dört farklı kamp sonucu manifesto hazırlanacak

İzci Doğayı Sever ve Korur Yaz Kampı, ilk olarak 19 Eylül-21 Eylül tarihleri arasında "Doğal Kaynakları Koru" temasıyla düzenlendi. İkinci kamp ise "Biyoçeşitliliği ve Yaban Hayatını Koru" temasıyla 23 Eylül-25 Eylül tarihlerinde yapıldı. "İklim Değişikliğine Karşı Harekete Geç" temasıyla düzenlenecek üçüncü kamp, 26 Eylül-28 Eylül tarihleri arasında, dördüncü kamp ise "Atıkları Doğru Yönet, Geri Dönüşümü Destekle" teması ile 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kamp, Trakya İzciler Birliği Federasyonu ile yapılan protokol çerçevesinde İzci Liderleri desteğinde yürütülüyor. Dört farklı kampın bitiminde, her kampın konusu üzerine izciler tarafından manifesto hazırlanacak ve çalışma yapılacak maddeler taahhüt edilecek. Söz konusu manifestolar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a iletilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kapsayıcı İzcilik Kampı Başladı - Son Dakika

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