İzmir'de Karataş Yaya Üst Geçidi Hizmete Girdi - Son Dakika
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İzmir'de Karataş Yaya Üst Geçidi Hizmete Girdi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yaya ve araç trafiğini güvenli hale getiren Karataş Yaya Üst Geçidi'ni açtı. Üst geçit, bölge halkının tramvay durağına ve sahil şeridine ulaşımını kolaylaştırıyor.

13.03.2025 10:41  Güncelleme: 11:19
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yaya ve araç trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getirecek Karataş Yaya Üst Geçidi'ni hizmete açtı. Öğrenciler başta olmak üzere bölge halkının doğrudan tramvay durağı ve sahil şeridine ulaşmasını sağlayan üst geçit, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki araçların bekleme süresini de azalttı. 81 metre uzunluğundaki köprü, peyzaj düzenlemesi ve seyir terasındaki Körfez manzarasıyla İzmirlilerin beğenisini topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Barbaros Mahallesi'ndeki yaya trafiği ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki araç trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getiren Karataş Yaya Üst Geçidi'ni hizmete açtı. Karataş Anadolu Lisesi başta olmak üzere çok sayıda eğitim kurumunun yer aldığı bölgede öğrencilerin ve Karataş sakinlerinin tramvay durağı ile sahil şeridine güvenli ulaşımını sağlayacak Karataş Üst Geçidi'nin hizmete alınmasıyla yaya sinyalizasyon sistemi kaldırıldı, taşıtların bekleme süresi azaltıldı.

Konforlu ulaşımın yanına seyir terası da eklendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 81 metre uzunluğunda, 3,6 metre genişliğindeki üst geçitte 4 yürüyen merdiven ve 2 asansör bulunuyor. Estetik görüntüsüyle de kente değer katan üst geçidin deniz tarafında köprü ayaklarının üzerine bir de seyir terası eklendi. Caddenin karşı tarafına geçmek için üst geçidi kullanan İzmirliler, seyir balkonunda Körfez manzarasının tadını çıkararak fotoğraf çekiliyor.

Yemyeşil peyzaj düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise Karataş Üst Geçidi'nin ayaklarının bulunduğu giriş, çıkış ve orta refüjde peyzaj çalışması yaparak alanı yeşil bir görünüme kavuşturdu. Üst geçit çevresindeki toplam 2 bin 380 metrekarelik alanda çim serimi ve bitki dikimi tamamlandı. Peyzaj çalışmaları kapsamında alana bin 170 bravo taflan, 400 minyatür taflan, bin 500 lavanta, 600 zakkum, 120 adi kartopu, 54 adet yasemin, 240 çuha, 7 tijli defne ağacı, 4 zeytin ağacı ve 2 süs iğdesi dikildi.

"Taşıt trafiği de rahatladı"

Karataş Üst Geçidi sayesinde yurttaşların trafik ışığı beklemeden karşıdan karşıya geçeceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürü Nedim Ersin Külekçi, "Yaya üst geçidiyle birlikte daha önce yayalar için olan sinyalizasyon sistemi kaldırılacak. Bu durum Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki taşıt trafiğini de rahatlatacak. İzmir genelinde ulaşım projelerimiz hızla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay'ın ulaşım ağını hem taşıtlar hem de yayalar için daha güvenli ve hızlı hale getirebilme anlayışı doğrultusunda büyük adımlar atıyoruz. Gaziemir Taşıt Üst Geçidi'ni iki ay içinde açmayı planlıyoruz. Karşıyaka Yeni Girne'de yaya üst geçidi çalışmalarımız devam ediyor. Eş zamanlı olarak Gıda Çarşısı'nı Mürselpaşa Bulvarı'na bağlayacak alt geçit çalışmalarımız da devam ediyor. Yaklaşık bir yıllık sürenin ardından karayolu alt geçidini hizmete almayı planlıyoruz. İzmir'de taşıt ve yaya trafiğinin daha güvenli olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Körfez'e bakıp soluk alıyoruz"

Karataş Üst Geçidi'ni kullanmaya başladığını ve çok memnun olduğunu belirten Çağdaş Söbeli, "30 yıldır Karataş'ta ikamet ediyorum. Sahilde trafik yoğun olduğu için ışıklarda bekleme süresi fazlaydı. Günlük olarak bize kolaylık sağladı. İki gündür ben burayı kullanıyorum. İnsanlar buradaki seyir terasında beş dakika da olsa Körfez'e bakıp soluk alıyor. O anlamda da iyi bir düşünce olmuş" diye konuştu.

"Ulaşım kolaylaştı"

Yayalar için üst geçidin büyük bir kolaylık sağladığını aktaran Karataş sakini Buse Felek, "Arkamızda lise var. O çocuklar da sabahları gelip giderken çok zorlanıyorlardı. Biz çevre halkı olarak çok mutluyuz. Güzel bir seyir terası oldu. Bu civarda yüksek manzaralı Asansör bir de Göztepe Köprüsü vardı; kıskanıyorduk. Çok sevindik. Yürüyen merdiven yapılması da çok iyi olmuş" ifadelerini kullandı.

"Şimdi herkes çok rahat"

Barbaros Mahallesi'nde geçmiş dönemde muhtarlık yapmış olan İsmet Çağdaş ise "Bu bölgeye bir üst geçit yapılmasını çok istiyorduk. Bu konuda belediyemize taleplerimizi ilettik. Çok şükür yapıldı ve açıldı. Özellikle yaşlılar için karşıdan karşıya geçerken sıkıntı oluyordu. Yeşil yandığında yaşlılar telaşlanıyordu. Yapı olarak da çok güzel. Karataş'a değer attı. Bu bölgede okullar var, küçük çocuklar var. Artık anneler de rahat, herkes rahat" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Karataş Yaya Üst Geçidi Hizmete Girdi - Son Dakika

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