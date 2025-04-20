Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar\'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

İzmir'in Foça ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu C.I. (28) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I., iddiaya göre evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet şüphelisi C.I., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.I., adliyeye sevk edildi.

3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.