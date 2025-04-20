Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika
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Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

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İzmir'in Foça ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar, oğlu tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay ile ilgili oğul C.I. gözaltına alındı.

20.04.2025 13:19
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İzmir'in Foça ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu C.I. (28) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I., iddiaya göre evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet şüphelisi C.I., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.I., adliyeye sevk edildi.

3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar\'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • C. Mersin:
    Yani adamın oğlu adamın karısını öldürmüş öyle mi ? attığın başlığa bir bak. İlkokul öğrencisinin hazırladığı kompozisyon ödevi gibi. Aslında eski TBMM başkan vekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürmüş desen, işler Arap saçına dönecek değil mi ? Tuhafsınız arkadaş kabul edin 137 14 Yanıtla
  • yörük Beyi:
    Allah rahmet eylesin TBMM ve ülkeyi yönetmiş ama evini iyi yönetemeyen bir aile 16 87 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Allah evladın hayırlısını versin Rabbim çocuklarımıza güzel ve ahlaklı yetiştirmeyi nasip etsin 64 7 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Dünyada yediğin hurmalar gün gelir seni tirmalar 33 13 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    ettiğinizi bulacaksınız Allah diyorum başka bir şey demiyorum 21 7 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    iyi olmuş bana ne 1 24 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    Allah ıslah etsin 24 0 Yanıtla
  • m.sertbas:
    tehlike de olduğunu hisseden Akrep kendini zehirler ve ölür bunlardan ders çıkarmak gerekir 12 5 Yanıtla
  • 124212421:
    madde bsğımlısı olabilir 14 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    haram yedirdi ise kötü olmuş, Allah rahmet eylesin.. 2 2 Yanıtla
  • aynur leventyuz:
    Oğul 28 yaşında,Anne 85 yaşında olunca,anne 57 yaşında doğurmuş oluyor.Buda mümkün değil.Üvey çocuk olabilir. 0 1 Yanıtla
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