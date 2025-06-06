İzmir'de Kurban Bayramı Denetimleri Sıklaştı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı'nda denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, kurban satış ve kesim yerleri başta olmak üzere mezarlıklarda, kent merkezinde ve sahil bölgelerinde rutin denetimlerini sürdürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'nda da çalışmalarını sürdürüyor. 400'e yakın personelle kent genelinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, özellikle kurban satış ve kesim alanlarında olası sorunlara karşı önlem alıyor. Ekipler, belirlenen alanların dışında kurbanlarını kesenlere Kabahatler Kanunu uyarınca bin 406 lira para cezası uyguluyor.

Özellikle insan yoğunluğunun bulunduğu alanlarda önlemleri artıran zabıta ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde minibüs ve taksileri denetledi.

Ekipler, kent sakinlerinin mezarlık ziyaretlerini huzur içinde yerine getirebilmeleri için de "sahte hocalara" ve dilencilere yönelik denetimlerini de sürdürdü.

Kent merkezinde, sahil şeritlerinde ve büyükşehir sorumluluğunda bulunan cadde, meydan ve bulvarlarda rutin kontroller devam ediyor.

İlçe belediyelerin zabıta ekipleri de Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerine destek oluyor.