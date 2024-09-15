İzmir'de Kurşunlama Şüphelisi Tutuklandı

Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki iş yerini kurşunladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, 13 ve 18 Ağustos'ta bir kişiye ait iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yürüttüğü çalışma sonucu şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheli A.K. ile ona yardım ettiği belirlenen Y.K. ve Ö.M. yakalandı.

A.K'nin Buca ilçesindeki iş yerinde arama yapan polis, olayda kullanılan ruhsatız tabancayı ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.K. ve Ö.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerlerinin kurşunlaması, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, iş yerlerine gelen bir kişinin ateş edip kaçması yer aldı.