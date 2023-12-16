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İzmir'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Sağanak yağışın bazı caddelerde su baskınlarına yol açması ve yollarda su birikintilerinin oluşması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, saat 14.20 itibarıyla tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. İtfaiye ve İZSU ekipleri de taşkın riskine karşı tedbir aldı.

İzmir\'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi
16.12.2023 - 15:13,
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İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Kentte öğleden sonra kuvvetli rüzgarla birlikte başlayan sağanak, bazı caddelerde su baskınlarına neden oldu.

Yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, körfez içi vapur seferleri de iptal edildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 14.20 itibarıyla tüm vapur seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan denizin yükselmesi nedeniyle itfaiye ve İZSU ekipleri taşkın riskine karşı tedbir aldı.

Kaynak: AA
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İzmir, Son Dakika

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