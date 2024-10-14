İzmir'de Liseliler Plaj Voleybolu Şenliği Sona Erdi - Son Dakika
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İzmir'de Liseliler Plaj Voleybolu Şenliği Sona Erdi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Liseliler Plaj Voleybolu Şenliği, 20 kadın ve 15 erkek takımın katılımıyla büyük bir heyecan içinde tamamlandı. Etkinlikte genç müzisyenler de performans sergileyerek renkli anlar yaşattı.

14.10.2024 13:12  Güncelleme: 14:37
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Liseliler Plaj Voleybolu Şenliği, sona erdi. İnciraltı Plaj Sporları Tesisleri'nde gerçekleşen şenlikte, 20 kadın ve 15 erkek takım kıyasıya mücadele ederken, liseli gençlerden oluşan müzik gruplarının performansları da renkli görüntülere sahne oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Buca Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Liseliler Plaj Voleybolu Şenliği sona erdi. İnciraltı Plaj Sporları Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinlik gençlere keyifli bir haftasonu yaşattı. Şenliğe 20 kadın ve 15 erkek takım katıldı. Etkinlik boyunca gençler, sadece voleybol sahasında değil, aynı zamanda "Genç Sahne" adı altında kurdukları müzik gruplarıyla sahne alarak, yeteneklerini sergiledi. Altı farklı liseden katılan müzik gruplarının performansı, izleyenlerin beğenisini topladı.

Dostluk kazandı

Turnuvanın yarı final ve final maçları büyük bir heyecan ve dostluk içinde geçerken kızlar kategorisinde Gelişim Koleji birinci ve üçüncü, Rota Koleji ise ikinci ve dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi birinciliği elde ederken, TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Tevfik Fikret Lisesi üçüncü, Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Öğretmenlerden büyük destek

Gelişim Koleji'nden müzik öğretmeni Ümit Yavuz, öğrencilerinin performansından gurur duyduğunu belirterek, "Bu çocuklar okul dışında da yaptıkları müziği sergileme fırsatı buldu. Daha sık organize edilmesi gereken etkinlikler bunlar. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Hem veli hem de öğretmen olarak etkinlikte yer alan Şebnem Tütüncü ise, sahnedeki öğrencilerin heyecanının kendilerini mutlu ettiğini belirtti ve bu tarz organizasyonların devam etmesi dileğinde bulundu.

Kazanan takımlara ve katılımcılara ödüller düzenlenen törenle takdim edildi. Şenlik, ödül töreninin ardından müzik gruplarının canlı performanslarıyla sona erdi.

Turnuvaya katılan gençler, şunları söyledi:

-Nehir Balkır: "Çok zor bir spor, kumun üzerinde oynamak normal voleyboldan çok farklı."

-Umut Korkmaz: "Birinci olmak için geldik ama en çok da eğlenmek için geldik. Sanat ile sporu bir araya getirmek çok güzel bir şey, çok mutluyuz."

- Ege Demiral: "Buraya daha çok eğlenmek için geldik, arkadaşlarımızla sosyalleşme fırsatı bulduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ederiz."

-Yağmur Yatkın: "İzmir gibi bir şehirde sanata ve spora değer verilmesi bizi çok mutlu ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz."

-Bilge Doruk Gülsezer: "Okul dışında da çalmak bizi çok memnun etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Cemil Tugay'a teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Liseliler Plaj Voleybolu Şenliği Sona Erdi - Son Dakika

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