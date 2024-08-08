İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü silahlı saldırıya uğradı

İzmir'de, Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dikmen Karabağlar ilçesi İnönü Bulvarı'nda silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Dikmen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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