İzmir'de Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık - Son Dakika
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İzmir'de Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık

İzmir\'de Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık

İzmir'de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık etkili oldu. Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle açık alandaki vatandaşlar gölge yerlerde vakit geçirdi. Güneşten korunmak isteyenler şapka taktı, şemsiye kullandı. Meteoroloji verilerine göre, sıcaklık şehir merkezindeki ilçelerde 37-39,1 derece arasında ölçüldü. Bornova'da kaydedilen sıcaklık değeri, kentin rekor sıcaklığına yaklaştı.

04.06.2024 17:16
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İzmir'de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık etkili oldu.

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle açık alandaki vatandaşlar gölge yerlerde vakit geçirdi. Güneşten korunmak isteyenler şapka taktı, şemsiye kullandı.

Vatandaşlardan Şadiye Küçükkömürcü, Adana'dan İzmir'e misafir geldiğini, sıcak hava ile karşılaştığını belirterek, "Bu yaz nasıl geçecek bilmiyorum. Şapka rahatsız ediyor, başım terliyor, şemsiye ile geziyorum. Adana'dan gelirken orası serindi. Buraya geldiğimizde de serindi, dünden beri çok fena. Çok hızlı ısındı." diye konuştu.

İbrahim Özdemir ise işi olduğu için zorunlu olarak dışarı çıktığını ifade ederek, "Bugünlerde evde kalmak gerekiyor. Saat dilimlerini iyi ayarlamak lazım. Zorunlu olduğumdan çıktım. İnce bir şey giyindim, şapka taktım. Bu ani iniş-çıkışlar insanı çok etkiliyor." dedi.

Tayvan'dan gelen Sarah Ma ise havanın çok sıcak olduğunu, ancak ülkesinde de benzer sıcaklıklar yaşandığını kaydetti.

-Rekora yaklaştı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklık şehir merkezindeki ilçeler Konak'ta 37, Buca'da 38, Bornova'da ise 39,1 dereceye ulaştı.

Kıyıya daha uzak olan içeler Bayındır'da 40,5, Tire'de ise sıcaklık 41 derece olarak ölçüldü.

Bornova'daki sıcaklık değeri, kentin merkezinde 29 Haziran 1982'de kaydedilen rekor sıcaklık olan 41,3 dereceye yaklaştı.

Kentin 1990-2020 yıllarını kapsayan uzun yıllar haziran ayının ilk haftası sıcaklık ortalamasının 29,5 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık - Son Dakika

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