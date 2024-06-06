İzmir'de öğrenciler 'robotik kodlama' projelerini sergiledi - Son Dakika
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İzmir'de öğrenciler 'robotik kodlama' projelerini sergiledi

İzmir'de düzenlenen 'Robokod İzmir Bilişim ve Kodlama Projesi Şenliği'nde bin 79 öğrenci, birbirinden farklı 600 robotik kodlama projesini sergiledi. İzmir Valisi Süleyman Elban, hedeflerinin 2024 yılında 850 bin öğrenciyi bu eğitimle buluşturmak olduğunu belirtti. Öğrencilerin hazırladığı projeler arasında otomatik bahçe sulama ve akıllı mühimmat sistemleri de yer aldı.

06.06.2024 16:56
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İzmir'de öğrenciler 'robotik kodlama' projelerini sergiledi

Birbirinden farklı 600 'robotik kodlama' projesi İzmir'de sergilendi

İZMİR - İzmir'de 'Robokod İzmir Bilişim ve Kodlama Projesi Şenliği' düzenlendi. Bin 79 öğrenci, yıl boyunca hazırladığı birbirinden farklı 600 projeyi düzenlenen şenlikle tanıttı.

İzmir Valiliği koordinesinde, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yönetilen 'Robokod İzmir Bilişim ve Kodlama Projesi Şenliği' kapsamında, kent merkezi ve ilçelerdeki 7 bin 708 öğrenci robotik kodlama eğitimi aldı. Halkapınar Kapalı Spor salonunda gerçekleştirilen şenlikte, eğitime katılan bin 79 öğrenci, tasarladığı birbirinden farklı alanlardaki 600 projeyi sergiledi.

Şenliğe dair bilgiler aktaran İzmir Valisi Süleyman Elban, "8 ay önce ilimiz genelindeki 850 bin öğrencimizin tamamına kodlama eğitimini almak, onları dijital okur yazar yapmak için çalışma başlattık. Bu çalışma vesilesiyle önce ilimizdeki bütün öğretmenlerimizin eğitimleri ile okullarımızın donanım ve malzemelerin belirli bir bölümünü tamamladık. Son 3-4 aydan beri de öğrencilerimizi dijital okur yazarlık kursuna almaya başladık" diye konuştu.

"Hedefimiz 850 bin öğrencimizin tamamını bu eğitimle buluşturmak"

Çok özel projelerin hayata geçirildiğini aktaran Vali Elban, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 2024 yılı 31 Aralık'ta 850 bin öğrencimizin tamamını bu eğitimle buluşturmak. Bu çerçevede de hem il merkezinde hem tüm ilçelerimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Temel hedefimiz, tüm yavrularımız öncelikle dijital okur yazar olsun, teknolojiden anlasın, kendilerini bu alanda geliştirsinler. Çağa yön verecek, çağı değiştirebilecek gençler olsunlar. Fakat diğer hedefimiz de güzel İzmir'imiz teknolojinin merkezi olsun istiyoruz. Onun için de insan yetiştirmek ve bu konuyla ilgili de farkında oluşturmak istiyoruz. 3-4 aylık dönem içerisinde gençlerimizin hazırlamış olduğu projeler çok etkileyici. Gelecek yıl yapacağımız şenlikte hem daha fazla eser hem de teknolojik başarısı çok ileri olan eser göreceğiz. Yavrularımız mucizeler ortaya koymuşlar"

'Otomatik bahçe sulama' projesini geliştirdi

Yaptığı otomatik bahçe sulama projesinden bahseden 12'nci sınıf öğrencisi Oğuzhan Taha Süvari de "Evimizde ummadığımız zamanlarda telefon üzerinden kontrol sağlayabiliyoruz. Burada kullandığımız nem kontrolü sensörümüz var. Toprağın nemi yeteri bir seviyeye kadar düştüyse, toprak nem sensörü sinyal gönderiyor. Buradaki su motoru devreye giriyor ve su hortumuyla aktarıyor. Toprağın nemi yeteri bir seviyeye geldiyse de su motoru devre dışı bırakıp suyu kesiyor. Böylece biz kontrol etmeden bitki otomatik bir şekilde sulanmış oluyor ve bitkinin de büyümesini sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

"Çoğu mühimmatın önüne geçebilecek bir sistem ortaya koyduk"

'Kürşat' projesini geliştiren 11'inci sınıf öğrencisi Alperen Egen ise projeye dair şunları söyledi:

"Burada yapmış olduğumuz modern roket sistemlerimiz ve katı roket ile sıvı roket motorlarımız var. Şu an üzerinde çalışıyor olduğumuz 'Kürşat' projemiz, akıllı mühimmat alanında. İçerisinden belli patlayıcı oranıyla kitle imha silahı olarak geçiyor. Uçaklardan ve SİHA'lardan bırakılabilir şeklinde ürettik. Bu sayede çoğu mühimmatın önüne geçebilecek bir sistem ortaya koyduk."

Kaynak: İHA

Süleyman Elban, Bahçe, İzmir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de öğrenciler 'robotik kodlama' projelerini sergiledi - Son Dakika

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