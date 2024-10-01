İzmir'de Okul Servislerine Para Cezası - Son Dakika
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İzmir'de Okul Servislerine Para Cezası

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, okul servis araçlarına yönelik denetimlerde yasal kriterlere uymayan 32 işletmeciye toplamda 2 bin 52 lira para cezası uyguladı. Denetimler, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla sıklaştırıldı.

01.10.2024 11:46  Güncelleme: 12:01
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimler kapsamında belirlenen kriterlere uymayan 32 servis işletmecisine para cezası uyguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü, okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Öğrencilerin okullarına güvenli ve konforlu şekilde ulaşmasını sağlamak için araçları büyük bir titizlikle denetleyen ekipler, bazı servislerin yasal kriterlere uymadığını belirledi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve servis yönetmeliklerine göre yapılan denetimlerde araçlarda şoför tanıtım kartı, çalışma ruhsatı, rehber personel, yangın tüpü, kemer, korna ve aksesuar gibi birçok ayrıntı kontrol edildi. Kurallara uymayan servis araçlarına, 1608 Sayılı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği'ne göre işlem yapılarak 2 bin 52 lira para cezası kesiliyor.

Okulların açıldığı 9 Eylül'den bu yana yapılan denetimlerde başta şoför tanıtım kartı bulunmayan, UKOME ve servis yönetmelikleri kriterlerine uymayan, eksik ya da fazla koltuk bulunduran 32 servis aracı işletmecisine para cezası uygulandı.

"Şoför tanıtım kartı zorunlu"

Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, öğrencilerin emniyeti ve can güvenliğinin çok önemli olduğunu, bu nedenle okulların açılmasıyla birlikte denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Toprakdeviren, "Servislerde ruhsat ve şoförlerin tanıtım kartlarına bakıyoruz. Şoförlerin tanıtım kartları mutlaka bulunmak zorunda. Servis annelerinin belgelerinin tam olması lazım. Yangın söndürme tüpünün tarihinin geçmemiş olması gerekiyor. Koltuk sayılarına da bakıyoruz. Araçta fazla öğrenciye müsaade etmiyoruz. Ayakta kesinlikle yolculuk yapılması yasak. Son zamanlarda özellikle fazla öğrenci alındığına dair şikayetler var. Veliler böyle bir durumda emniyete veya bize haber verebilir. Koltuklarda bulunan emniyet kemerlerinin çalışır halde olması gerekiyor. Amacımız çocukları korumak ve onların rahat, güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak" diye konuştu.

İzmir\'de Okul Servislerine Para Cezası
Kaynak: ANKA

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