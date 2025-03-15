İzmir'de Ramazan İftar Sofrası Buca'da Kuruldu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca 30 ilçede kurduğu iftar sofrası, Buca'da devam etti. Buca Çarşı Pazaryeri'nde bir araya gelen Bucalılar dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ramazan ayında birlikteliği, bereketi, dayanışmayı büyütmek için 30 ilçede başlattığı iftar buluşmaları Buca'da devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan iftar sofraları kapsamında yüzlerce kişi Buca Çarşı Pazaryeri'nde buluştu. İftara Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da katıldı. İftar buluşmasında ilahiler ve ney dinletisinin ardından dualar eşliğinde oruçlar açılırken çocuklara da pamuk şeker ikram edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofrası bu hafta sonu 15 Mart Cumartesi Foça'da Bağarası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda, 16 Mart Pazar günü Karşıyaka'da Fikri Altay Spor Kulübü Tesisleri yanı (6184/3 Sokak) ve Gaziemir'de Atıfbey Mahallesi Kapalı Pazaryeri' nde olacak.