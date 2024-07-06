İzmir'de Silahlı Saldırı: 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de Silahlı Saldırı: 8 Kişi Yaralandı

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İzmir'de meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan anlaşmazlık, bir grup tarafından karşı tarafın iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesiyle sonuçlandı. Olayda 8 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri olayı ortaya çıkardı ve 3 şüpheli tutuklandı.

06.07.2024 01:17
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İZMİR'de 1 hafta önce meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle 2 grup arasında anlaşmazlık yaşanırken; bir grup, karşı tarafın iş yerine silahlı saldırı düzenledi, olayda 8 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı saldırının, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan olaya karışan 3 şüpheli de tutuklandı.

Olay, 4 Temmuz günü saat 21.30 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Selvili Mahallesi 4019 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, C.G. (32) ve O.Ç. (31), 1 hafta önce hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası anlaşamayan taraflar, tartışıp bölgeden ayrıldı. C.G. ve O.Ç., 4 Temmuz günü buluşmak üzere sözleşti. İkili arasında yine tartışma çıkarken, O.Ç. ve beraberindeki O.Ö. (29) ve B.T. (23), C.G.'nin iş yerinin önüne araçla gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı. Şüpheliler kaçarken, olayda C.G. ile sokakta bulunan ve olayla ilgisi olmadığı öne sürülen E.S. (54), H.D. (30), İ.K. (38), M.S. (64), M.S. (32), S.T. (20) ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, silahlı saldırının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobille gelen şüphelilerin ateş açıp kaçması, yaralanan vatandaşların da kaçıştığı anlar yer aldı.

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren O.Ç., O.Ö. ve B.T., suç aleti ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., O.Ö. ve B.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir\'de Silahlı Saldırı: 8 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Silahlı Saldırı: 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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