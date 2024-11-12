İzmir'de soba faciası: 5 çocuk hayatını kaybetti

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1) İZMİR'DE SOBA FACİASI; 5 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği evde kalan ve yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuk, sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. Baba Hakan Akcan'ın ise bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti. Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tamamını sararken, evde bulunan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşler mahsur kaldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Ardından eve giren itfaiye ekipleri kimisi kısmen yanmış 5 çocuk ile karşılaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ANNE KAPIYI KİLİTLEYİP HURDA TOPLAMAYA GİTMİŞ

Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi. Araştırmada eşi cezaevinde bulunan anne Melisa Akcan'ın geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Bu sırada sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktığı ve çocukların 3'ünün olay yerinde zehirlenerek, 2'sinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.