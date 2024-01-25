 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de Suriyeli bir adam, evde bir çocuğu öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Suriyeli bir adam, evde bir çocuğu öldürdü

İzmir'de Suriye uyruklu bir adam, bir evin camını kırarak içeri girdi ve evde bulunan bir çocuğu öldürdü. Olayın ardından çocuğun amcası, bu dehşetin nasıl gerçekleşebileceğini anlamadığını ve hiçbir cezanın içlerindeki acıyı dindiremeyeceğini söyledi.

İzmir\'de Suriyeli bir adam, evde bir çocuğu öldürdü
25.01.2024 - 12:08,
Abone Ol
İZMİR'de Suriye uyruklu Levend M.'nin (30) demir kapısının camını kırarak girdiği evde öldürdüğü Behiye E.'nin (12) cenazesini almaya gelen amcası Beşir E. (32), "Bir insan, küçük bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki acıyı dindiremez, ateşi söndüremez" dedi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi (34) yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Saldırgan ardından da Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Behiye E., kurtarılamadı; Suzan E.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kaçan Levent M.'yi aynı gün yakaladı. Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin, bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Levent M.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna yeğeninin cenazesini teslim almaya gelen öğretmen amca Beşir E., "Yeğenim 12 yaşında bir çocuktu. Bir insan çocuktan ne isteyebilir? 12 yaşında bir çocuğu, hangi vicdan öldürebilir? Boğazını, göğsünü nasıl yaralayabilir? Değil bir insan, bir yaratık bile bunu yapamaz. Bir hayvan çocuğuna bakarken, bir insanın bu dehşeti yapmasına inanamıyorum. Bir insan, küçük bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki acıyı dindiremez, ateşi söndüremez" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Karabağlar, Suriye, İzmir, Suriye, İzmir, Aile İçi Şiddet, Şiddet, Cinayet, Suç, Göçmenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Suriyeli bir adam, evde bir çocuğu öldürdü - Son Dakika


13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı

Son Dakika
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:23:12. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Suriyeli bir adam, evde bir çocuğu öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement