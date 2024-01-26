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İzmir'de tabancayla yaralanan kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de tabancayla yaralanan kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tabancayla yaralanıp otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde 23 Ocak'ta meydana olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin emniyetteki ifade ve işlemleri devam ediyor.

İzmir\'de tabancayla yaralanan kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı
26.01.2024 - 01:19,
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde tabancayla yaralanıp otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde 23 Ocak'ta meydana olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında ekipler, gözaltına alınan şüpheli B.A'nın ardından 3 zanlıyı daha yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki ifade ve işlemleri devam ediyor.

Olay

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde 23 Ocak'ta, R.B. yönetimindeki 34 HIP 327 plakalı otomobil, iki araca çarptıktan sonra devrilmişti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sürücünün sırtından tabancayla yaralandığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan incelemelerde, tabancayla otomobilin arkasından ateş edildiğini belirleyen polis, şüphelilerden birinin B.A. (25) olduğu ve Urla ilçesinde bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etmiş, zanlıyı suç aletiyle yakalamıştı.

Gözaltına alınan B.A'nın, R.B'nin bir akrabasıyla aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu ve durumu konuşmak için bir araya geldikleri esnada olayın meydana geldiği öğrenilmişti. Kazanın R.B'nin sırtından tabancayla yaralandıktan sonra hastaneye otomobiliyle giderken meydana geldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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