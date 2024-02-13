İzmir\'de taksi şoförü darbeden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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İZMİR'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer'i (23) yumruklayarak darbeden Metehan A. (26), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Şubat'ta saat 00.50 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3514 Sokak'ta meydana geldi. Taksici Kaya Özer, bir kadını müşteri olarak 35 T 5201 plakalı aracına aldı. 100 metre kadar gittikten sonra kadın inmek istediğini belirtip, Özer'den durmasını istedi. Kaya Özer, taksinin arkasından koşarak gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan Özer, darp raporu alıp, Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Metehan A. olduğu belirlendi. Metehan A., dün saat 15.00 sıralarında Bornova'da saklandığı bir evde yakalanıp, gözaltına alındı. Metehan A.'nın polisteki ifadesinde, taksideki kadının ağabeyinin dini nikahla yaşadığı eşi olduğunu belirtip, Tartıştığımız sırada taksiyi durdurup bindi. Peşinden gittiğim taksinin şoförü Kaya Özer'i durması konusunda uyardım. Ancak, durmayınca öfkelenip, olayı gerçekleştirdim dedi.

İşlemleri süren Metehan A.'nın hırsızlık, tehdit ve hakaret gibi suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metehan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber-Kamera Kadir ÖZEN İZMİR, (DHA)-