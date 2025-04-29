Olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Araçlarından inerek kavga eden sürücülerden biri, diğerine satırla saldırdı. Sürücü hafif yaralanırken, o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; sürücünün diğerine satırla saldırdığı, bu sırada çevredekilerin araya girdiği anlar yer aldı. Kaçan saldırgan aranırken, yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Trafik Kavgasında Satır Saldırısı - Son Dakika
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