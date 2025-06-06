İzmir'de Trafik Kazası: Çift Hayatını Kaybetti, Bebek Ağır Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Trafik Kazası: Çift Hayatını Kaybetti, Bebek Ağır Yaralı

İzmir\'de Trafik Kazası: Çift Hayatını Kaybetti, Bebek Ağır Yaralı
06.06.2025 04:39
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Bornova'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, karşı şeride geçip başka araca çarptı. Çift hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Kazada, Haydar Aslan(30) ve eşi Ecemnur Aslan(30) otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdi. Çiftin 5 aylık bebekleri V.E.A. ile diğer otomobil sürücüsü E.E.(24) ise ağır yaralandı. Trafik jandarması olduğu öğrenilen Haydar Aslan'ın, kız kardeşinin düğünü için Kırşehir'e gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Ankara Asfaltı Ambarlar Kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, E.E. idaresindeki 35 ARR 259 plakalı otomobil, Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine gittiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, Bornova yönünden Kemalpaşa istikametine seyir halinde olan Haydar Aslan yönetimindeki 34 KSP 882 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle E.E.'nin otomobili takla atarak metrelerce sürüklenirken, Aslan'ın kullandığı otomobil ise bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 35 KSP 882 plakalı otomobilde sürücü Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Aslan'ın sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Aslan ailesinin 5 aylık bebeği V.E.A. ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer otomobil sürücüsü E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.E. hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. E.E. ve V.E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORDU

Trafik kazasında yaşamını yitiren Haydar Aslan'ın Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'nda trafik jandarması olarak görev yaptığı, kız kardeşinin düğünü için izin alarak ailesi ile birlikte Kırşehir'e gittiği öğrenildi. Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Aslan'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara Asfaltı yaklaşık 3 saat kapalı kalırken, sürücüler ulaşımı yan yoldan sağladı. Hurdaya dönen iki otomobil ise çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Trafik Kazası: Çift Hayatını Kaybetti, Bebek Ağır Yaralı - Son Dakika

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