İzmir\'de uçucu madde kullanan sürücü gözaltına alındı

"Öfke kontrol problemim vardı" diyen Ece Mumay'dn itiraf: Arkadaşımı tokatladım

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ece Mumay, küçükken öfke kontrol probleminin olduğunu ve lisede bir arkadaşını tokatladığını söyledi.