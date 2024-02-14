İzmir'de uçucu madde kullanan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de uçucu madde kullanan sürücü gözaltına alındı

İzmir\'de uçucu madde kullanan sürücü gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde otomobil kullanırken uçucu madde kokladığı tespit edilen sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından başlatılan çalışmalar sonucunda sürücünün kimliği belirlendi ve gözaltına alındı. Sürücünün ifadesinde uçucu maddeyi kokladığını itiraf ettiği ve ailevi sorunlar yaşadığını söylediği öğrenildi.

14.02.2024 15:45  Güncelleme: 15:47
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İzmir'in Konak ilçesinde otomobil kullanırken uçucu madde kokladığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından sürücüyü yakalamak üzere çalışma başlattı.

Görüntünün Yeşildere Caddesi'nde çekildiğini belirleyen polis, sürücünün M.T. olduğunu tespit etti.

M.T, ekiplerce gözaltına alındı.

İfadesinde araç kullanırken poşetin içine koyduğu uçucu maddeyi kokladığını itiraf ettiği belirtilen M.T'nin, ailevi sorunlar yaşadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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