İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kilo 158 gram esrar ve 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı kentlerden İzmir'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Polis ekipleri, tespit edilen aracı Kemalpaşa ilçesinde durdurdu.
Yapılan aramada 4 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Narkotik dedektör köpeği "Rex"in de katılımıyla baskın düzenlendi.
Yapılan aramada 8 kilo 158 gram esrar, 29 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, kenevir bitkisi yetiştirmek amacıyla kullanılan düzenek ve malzeme ele geçirildi.
Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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