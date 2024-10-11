İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde dün dur ihtarına uymayan 34 JM 3998 plakalı aracı kovalamaya başlayan ekipler, araçtan bir poşet atıldığını gördü. Yakalanamayan araçtan atılan poşette 2733 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler kaçan araçla birlikte B.D. ve F.K'yi Menemen'in Seyrek Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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