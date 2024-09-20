İzmir'de Vinç Kazası Davası Sürekli Devam Ediyor

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir inşaatta 6 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin yaralandığı vinç kazasına ilişkin biri firari 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar, taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, duruşmada sadece talepleri dinledi.

Duruşmada söz alan maktul Ali Şükrü Duru'nun yakınlarının avukatı, anlaşma yaptıkları sanıkların taahhütlerini yerine getirmediklerini belirterek, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Tutuksuz sanıklardan İ.K'nin avukatı ise müvekkili hakkındaki adli kontrol uygulamasının kaldırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise adli kontrolün devamını istedi.

Mahkeme başkanı, adli kontrol şartının kaldırılması talebini reddedip davayı erteledi.

Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde 30 Aralık 2022'de, Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkılmış, olayda 6 işçi hayatını kaybetmiş, 3 işçi yaralanmıştı. Olayın ardından inşaat firması ortağı ve yetkilileri E.Y. ve A.E, firma adına şantiye şefliğini yürüten M.Y, vinç firmasının yetkilisi S.A, iş güvenliği uzmanı F.K.A. ile inşaat firması yetkilisi N. Ö. ve vinç firması yetkilisi İ.K. hakkında dava açılmıştı.