İzmir'de Yeni Yıl Coşkusu: Kültürpark'ta Festival - Son Dakika
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İzmir'de Yeni Yıl Coşkusu: Kültürpark'ta Festival

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Festivali, Kültürpark'ta binlerce İzmirlinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Nihat Sırdar'ın sunumuyla gerçekleştirilen etkinlikte, müzik grupları ve interaktif gösterilerle yeni yıla merhaba denildi.

01.01.2025 12:54  Güncelleme: 14:12
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(İZMİR) - İzmirliler, yeni yıla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta düzenlenen Yeni Yıl Festivali'nde girdi. Kültürpark'ı dolduran binlerce İzmirli Nihat Sırdar'ın 90'lar Kafası programı ile yılbaşını kutladı.

İzmirliler 2025'i Kültürpark'ta büyük bir coşkuyla karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Aralık'tan beri düzenlenen Yeni Yıl Festivali dopdolu etkinliklerin ardından muhteşem bir yeni yıl programı ile devam etti. Kültürpark'ı dolduran binlerce İzmirli 2025'e ünlü radyocu Nihat Sırdar'la girdi.

Yeni Yıl Festivali'nin yılbaşı programı kapsamında akşam saatlerinde ilk olarak E) Hiçbiri adlı müzik grubu sahne aldı. Ardından Grup Lambda sahnede sevenleriyle buluştu. Saatler 20.30'u gösterdiğinde İzmir'in sevilen ismi Ersin Show müzik, dans ve interaktif gösterileriyle İzmirlileri coşturdu. 2025'e saatler kala Nihat Sırdar'ın 90'lar Kafası programı başladı.

Nihat Sırdar, Türk pop müziğinin unutulmaz şarkılarını İzmirlilerle buluşturdu. Alanı dolduran binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sırdar'ın diyaloglarıyla keyifli anlar geçiren İzmirliler, sahnedeki gösteriye cep telefonlarının ışıklarıyla katıldı. Saatler 12'yi gösterdiğinde hep bir ağızdan 10'dan geriye sayım başladı. Yeni yılda büyük coşkuyla İzmir Marşı okundu.

"'İzmir'de yeni yılı ne güzel kutladılar' diyecekler"

Sahnedeki performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Sırdar, tüm İzmirlilerin yeni yılını kutlayarak, "Şarkıları beraber söyleyebilmek, eşlik edebilmek, bu şarkıları nereden biliyorlar diye çocuklarımızın yüzlerimize tuhaf tuhaf bakması çok güzel bir şey. Ama daha da güzeli yeni bir yılı beraber karşılamak. Yeni bir yıla beraber gireceğiz. İzmir'de 'yeni yılı ne güzel kutladılar' diyecekler. Ne güzel de kutluyoruz. Yeni yılın bize getireceği bir sürü şey var; vergisiydi, zammıydı ama genelde böyle umutsuz girdiğimiz yıllar bize bir sürprizle beraber güzel şeyler getiriyor. Ben 2025'ten öyle şeyler umuyorum. Daha da kötüsü olmaz diye düşünüyorum. Umuyorum beklediğimiz gibi olur, iyi şeyler, güzel şeyler getirir bize" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Yeni Yıl Festivali, bir ay boyunca İzmirlilere unutulmaz anlar yaşattı. Yılbaşına özel süslenen alışveriş ve yeme içme stantlarının yanı sıra çocuk oyun alanları ve yapay buz pistinin de bulunduğu festival alanı konserlerden dans gösterileri ve sahne şovlarına kadar birçok etkinlik yeni yıl coşkusunu toplumun her kesimine doyasıya yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yeni Yıl Coşkusu: Kültürpark'ta Festival - Son Dakika

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